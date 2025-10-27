Zonguldak'ta Oto Galeriye Tabancayla Saldırı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde alacak nedeniyle husumetli olduğu oto galericinin iş yerine tabancayla ateş açan Çağrı E., gözaltına alındı.

Olay, 25 Ekim'de, Kozlu ilçesi Merkez Mahallesi Karaelmas Caddesi'ndeki oto galeride meydana geldi. İş yeri sahibi ile arasında alacak nedeniyle husumet olan Çağrı E., gece saatlerinde oto galerinin önüne geldi. Belinden çıkardığı tabancayla iş yerinin camlarına ateş açan Çağrı E., bölgeden uzaklaştı. Sabah iş yerini açınca kurşun izlerini fark eden firma sahibi, ihbarda bulundu. Adrese sevk edilen polis ekipleri, incelemelerde bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, saldırının failinin Çağrı E. olduğunu belirledi. İlçe Emniyet Müdürlüğüne gidip teslim olan Çağrı E. gözaltına alındı. Çağrı E., işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.