Zonguldak'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Ormanlık Alanda Çıkan Yangın Kontrol Altına Alındı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesindeki Gelik beldesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yaklaşık 2 dekar alan zarar gördü, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde çıkan örtü yangını kontrol altına alındı.

Gelik beldesi Ayiçi Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle örtü yangını çıktı.

Çevre sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine bölgeye Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Vatandaşların da alevleri söndürme çalışmalarına destek verdiği yangın kontrol altına alındı.

Yaklaşık 2 dekar alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışması sürüyor.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
