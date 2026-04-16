Okuluna saldırı yapacağına yönelik mesaj atan lise öğrencisine ev hapsi

Fener Anadolu Lisesi öğrencisi B.T.A., WhatsApp grubunda saldırı yapacağını belirten mesaj attığı için tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı. Mahkeme, öğrenciye ev hapsi tedbiri uyguladı. B.T.A. ifadesinde pişman olduğunu söyledi.

EV HAPSİ TEDBİRİ UYGULANDI

Zonguldak'ta sınıf arkadaşlarıyla olan WhatsApp grubuna Kahramanmaraş ve Şanlıurfa'daki saldırılara benzer şekilde saldırı yapacağı yönünde mesaj atınca gözaltına alınıp, işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Fener Anadolu Lisesi öğrencisi B.T.A. tutuklama talebiyle Sulh Ceza Mahkemesi'ne çıkarıldı. Mahkeme, B.T.A.'ya 'ev hapsi' tedbiri uygulanmasına karar verdi.

SAVCILIK'TA 'PİŞMANIM' DEDİ

Savcılık ifadesinde pişman olduğunu dile getiren B.T.A. "Bu kadar olay yaşanırken bu insanların silahla nasıl ortada geziyor diye düşünüp 'Biz de mi saldıralım' yazdım. Çok pişmanım" dedi.

BAŞSAVCILIK TAVİZSİZ SANAL DEVRİYE FAALİYETİ BAŞLATTI

Öte yandan artan şiddet olaylarına karşı Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ilgili birimlere talimat vererek sanal devriye faaliyetlerinin artırılması ve tehdit, panik veya provokasyon içerikli paylaşımların sıkı takibe alınarak anında yasal işlem başlatılması yönünde talimat verildiği ifade edildi.

Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
