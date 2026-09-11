Zonguldak'ta öğrencilerin okula uyum sürecine müzikle destek veriliyor

Zonguldak'ta öğrencilerin okula uyum sağlama sürecine müzikle destek sunuluyor.

Yeni eğitim öğretim yılında okul öncesi, birinci ve beşinci sınıfa başlayan öğrencilere yönelik uyum haftası kapsamında Gazi Ortaokulu okul yönetimi ve öğretmenleri öğrencileri ve velileri sürprizle karşıladı.

Okul müdürü Tuncay Korku koordinesinde bir araya gelen matematik öğretmeni Emine Karaçoban, müzik öğretmeni Mehmet Onur Akyol ve İngilizce öğretmeni Betül Gül'ün seslendirdiği şarkılara öğrenciler ve veliler de eşlik etti.

Etkinlikte, müzik öğretmeni tarafından okul için özel olarak bestelenen marş da ilk kez öğrencilere dinletildi.

"Aidiyet duygusunu çok önemsiyoruz"

Tuncay Korku, gazetecilere, amaçlarının öğrencileri etkin ve yetkin, kendine güvenen, hayata hazırlanan bireyler haline getirmek olduğunu söyledi.

Çocukların bir an önce okula uyum sağlamalarını istediklerini belirten Korku, okul kadrosunun kendilerini geliştiren öğretmenlerden oluştuğunu ve bundan faydalanmak istediklerini anlattı.

Korku, uyuma katkı sağlamak amacıyla öğrenci ve velileri halk müziğiyle karşıladıklarını aktararak, "Çok güzel oldu ve mutlu olduk. Velilerimiz sürprizle karşılaştıkları için teşekkür ettiler. Aidiyet duygusunu çok önemsiyoruz." dedi.

Veli Esra Uludağ da etkinliğin öğrencilere güzel motivasyon olduğunu dile getirerek, "Çocukların okulu daha çok seveceklerini düşünüyorum. Öğretmenimiz bağlama çalarken çocuklarımızın da bağlama çalmasını istedim. Bence bu etkinlik güzel hisler uyandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA