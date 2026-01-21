Haberler

Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Güncelleme:
Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde tek katlı müstakil bir evde çıkan yangında, dumandan etkilenen E.A. hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekipleri yangını söndürdü, evde hasar meydana geldi.

Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında bir kişi dumandan etkilendi.

Kozlu ilçesi Ilıksu mevkisinde tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yoğun dumanın oluştuğu evde yalnız yaşayan E.A. itfaiye ekiplerince tahliye edildi. Dumandan etkilenen E.A. hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın, evde hasara neden oldu.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
