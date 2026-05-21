Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak’ta 7. Türkiye Münazara Yarışmaları il finali yapıldı. Lise ve üniversite kategorilerinde birinciler Mersin’deki Türkiye finallerine katılacak. Ayrıca BEÜN anaokulunda minik öğrenciler kep atma sevinci yaşadı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından 81 ilde düzenlenen "7. Türkiye Münazara Yarışmaları" kapsamında, Zonguldak il finali lise ve üniversite kategorilerinde gerçekleştirildi.

Merkez ve ilçelerden katılım sağlayan lise ve üniversite öğrencilerinin oluşturduğu 52 takım, il finalinde bilgi birikimlerini, hitabet güçlerini ve düşüncelerini etkili ifade etme becerilerini sergiledi.

Üniversite kategorisi il finalinin ardından düzenlenen ödül törenine Vali Yardımcısı Muammer Balcı, Gençlik ve Spor İl Müdürü Halil Hacı ve İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin katıldı.

Programda dereceye giren takımlara ödülleri takdim edildi. Lise ve üniversite kategorilerinde birinci olan takımların eylül ayında Mersin'de düzenlenecek Türkiye finallerinde kenti temsil edeceği bildirildi.

"Minik üniversiteliler" kep atma sevinci yaşadı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hacı Mevlüt ve Hacı Sabahat Hamzaoğlu Anaokulu'nda 2025-2026 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer, yaptığı konuşmada, çocukların mutluluğunun ve heyecanının kendileri için gurur kaynağı olduğunu belirtti.

Tören sonunda öğrenciler, aileleri ve öğretmenleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Minik mezunların kep atma anları ise programa katılanlar tarafından ilgiyle izlendi.

Kaynak: AA / Hüseyin Ekinci
