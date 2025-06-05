Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: İki Genç Hayatını Kaybetti
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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve yolcusu hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü ve arkasındaki yolcu hayatını kaybetti.

M.A. idaresindeki 67 UC 387 plakalı otomobil ile Bedirhan Kınay'ın (21) kullandığı 67 ACM 213 plakalı motosiklet, Zonguldak-Kilimli sahil yolunda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı kontrolde, motosiklette yolcu olarak bulunan Berk Cebeci'nin (22) hayatını kaybettiği belirlendi.

Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan motosiklet sürücüsü Bedirhan Kınay da müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsü, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kaza nedeniyle kara yolunda güvenlik önlemi alan ekipler, araç geçişine kontrollü izin verdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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