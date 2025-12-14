Motosiklet sürücüsünün öldüğü kazanın görüntüleri ortaya çıktı

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde Arif Aykanat'ın (25) öldüğü motosiklet kazasının güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 10 Aralık günü Ereğli-Zonguldak kara yolunun Ören Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Arif Aykanat'ın kullandığı 78 ABJ 336 plakalı motosiklet, girdiği virajda devrildi. Motosikletiyle birlikte sürüklenen sürücü önce uyarı tabelasına çarptıktan sonra su kanalına düştü. Motosiklet ise karşı şeride geçip 50 metre kadar sürüklendikten sonra bankete çarparak durdu. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Aykanat, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Arif Aykanat, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aykanat, otopsi işlemlerinin ardından toprağa verildi.

Bu arada kazanın bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma ise sürüyor.

Haber: Sinan KABATEPE/EREĞLİ, (Zonguldak),