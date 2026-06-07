Haberler

Zonguldak'ta otomobil ile çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobilin motosikletle çarpışması sonucu motosiklet sürücüsü Alper Başören hayatını kaybetti. Otomobil sürücüsü ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Zonguldak-Ankara kara yolunda otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Karaman beldesi istikametine seyreden R.K. idaresindeki 67 SL 735 plakalı otomobil, yol kenarındaki akaryakıt istasyonuna dönüş yaptığı sırada, Alper Başören'in kullandığı 67 AGJ 191 plakalı motosikletle çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kaza yerinde kalbi durduğu belirlenen Başören, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Başören, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazanın ardından otomobil sürücüsü R.K, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok! Yüzü hemen düştü

Oy vermeye giden İsmail Kartal'a büyük şok

Sunucuya kızan Trump hakaretler yağdırıp canlı yayını terk etti: Ya ahlaksızsın ya aptal

Soruyu beğenmeyince çileden çıktı: Sunucuya hakaretler yağdırdı

Ünlü oyuncunun oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı

ünlü oyuncunun oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Aziz Yıldırım ve ekibi, Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikildi: Buradayım

Hakan Safi destekçilerinin karşısına dikilip tek kelime etti
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi

Oyunu kullanan komşu ülke başbakanının ilk mesajı Türkiye'ye

Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor