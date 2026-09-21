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Zonguldak'ta motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralandı

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Zonguldak'ta motosiklet bariyerlere çarptı, sürücü öldü, arkadaşı ağır yaralandı
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Zonguldak Kilimli'de meydana gelen kazada, 18 yaşındaki lise öğrencisi sürücü motosikletinin kontrolünü yitirip bariyerlere çarptı. Sürücü kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı, 15 yaşındaki kız arkadaşı ise ağır yaralı olarak entübe edildi; soruşturma başlatıldı.

ZONGULDAK'ta lise öğrencisi Kerem Cin (18), kontrolünü yitirdiği motosikletin bariyerlere çarpması sonucu hayatını kaybetti, beraberindeki aynı liseden kız arkadaşı Hasret Yağmur G. (15) ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kilimli Tünelleri çıkışında meydana geldi. Kerem Cin'in kontrolünü kaybettiği 67 AGE 662 plakalı motosikleti bariyerlere çarptı. Sürücü ve beraberindeki kız arkadaşı Hasret Yağmur G., yol kenarına savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan sürücü ile kız arkadaşı, ambulanslarla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Kerem Cin, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunan Hasret Yağmur G. ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Yoğun bakım ünitesinde yaşam savaşı veren Hasret Yağmur G.'nin entübe edildiği öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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