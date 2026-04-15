Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Çağla Savaş, hastanede yapılan müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Valilikten yapılan açıklamada, menenjitin yayıldığına dair endişelerin olduğu, ancak ikinci bir şüpheli vakanın tespit edilmediği belirtildi.

Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle götürüldüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.

Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
500

