Zonguldak'ta Mahsur Kalan Kedi İtfaiye Ekiplerince Kurtarıldı
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir çam ağacında mahsur kalan kedi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak doğal yaşam alanına salındı.
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ağaçta mahsur kalan kedi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Yeni Siteler Mahallesi 1. durak mevkisinde bir kedinin çam ağacında mahsur kaldığını görenler, itfaiyeye haber verdi.
Ekipler, merdiven aracıyla mahsur kalan kediyi kurtardı. Korktuğu gözlenen kedi, bir süre itfaiyecinin kucağından inmek istemedi.
Kedi, daha sonra doğal yaşam alanına salındı.
Kaynak: AA / Tuncay Tokay - Güncel