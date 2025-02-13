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Zonguldak'ta bir mağazanın açılış kampanyasına özel her ürünün 100 liradan satıldığını duyan vatandaşlar mağazaya akın etti. Bir ürün daha fazla almak isteyen vatandaşlar izdiham yarattı. Mağazanın cam ürünlerinden oluşan bölümünde çok sayıda ürün kalabalıkta kırılırken zaman zaman arbede de yaşandı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir mağaza, açılış kampanyasına özel her ürünü 100 liradan sattığını duyurdu. Mağaza daha açılmadan vatandaşlar kapının önünde kuyruk oluşturdu. Kapıların açılmasıyla beraber kalabalık içeri akın etti.

MAĞAZA SAHİPLERİ KAPILARI KAPATTI

Mağazanın önünde ve içinde oluşan kalabalıkta zaman zaman izdiham yaşandı. Mağaza sahipleri ise çareyi iş yerinin kapılarını kapatmakta buldu. Kapıları kapatan mağaza sahipleri giriş ve çıkışları kontrol altında tutmaya çalıştı.

CAM ÜRÜNLER KIRILDI

Büyük bir bölümü bardak, sürahi, saklama kabı gibi camdan imal edilen ürünlerden oluşan mağazada birçok cam ürünü ise yoğun kalabalık nedeniyle kırıldı. Vatandaşlar ise bir ürün daha fazla satın alabilmek için adeta birbiriyle yarıştı.

"KAMPANYA DEVAM EDECEK" DENSE DE ÇARE OLMADI

Zaman zaman arbede yaşansa da işyeri sahipleri kampanyanın iki ay daha devam edeceğini açıkladı. Ancak bu açıklama bile vatandaşların alışveriş çılgınlığının önüne geçemedi.

Fiyatı duyan koştu! Bir ürün daha fazla alabilmek için birbirlerini ezdiler
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / SİNAN DEMİRCİ - Güncel
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