Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 5 Saat Sonra Cansız Bedene Ulaşıldı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.
5 SAAT SONRA CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde, saat 21.00 sıralarında Akkurt Madencilik'e ait kömür ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan Murat Çetinkaya'nın (45) 5 saat sonra cansız bedenine ulaşıldı. Mesai arkadaşları ve TTK Tahlisiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarılan Çetinkaya'nın cansız bedeni, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.
Ali Sencer ARSLAN/ ZONGULDAK,