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Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur Kaldı

Zonguldak'ta Maden Ocağında Göçük: 1 İşçi Mahsur Kaldı
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Zonguldak'ta TTK'ya ait bir maden ocağında meydana gelen göçükte, maden işçisi Ömer Demiröz mahsur kaldı. Olay yerine sağlık ve kurtarma ekipleri sevk edildi.

ZONGULDAK'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında göçük meydana geldi, 1 işçi mahsur kaldı.

TTK'ye bağlı Üzülmez Müessesesi'nde, saat 12.00 sıralarında yerin eksi 130 metre altında göçük meydana geldi. Göçükte maden işçisi Ömer Demiröz, ocakta mahsur kaldı. Demiröz'ün mesai arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık, jandarma ve TTK Tahlisiye ekipleri sevk edildi. İletişim kurulan Demiröz'ün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, TTK Tahlisiye ekipleri işçinin kurtarılması için çalışma başlattı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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