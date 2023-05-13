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Zonguldak'ta maden ocağı önünde silahlı saldırı: 3 gözaltı

Zonguldak'ta maden ocağı önünde silahlı saldırı: 3 gözaltı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta husumetli oldukları maden ocağı sahibine ait işletmenin önüne plakasız araçlarla gelen 5 şüpheli, tabancayla ateş açtı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı. 3 şüpheli gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ta, husumetli oldukları M.A.'ya ait maden ocağının önüne plakasız araçlarla gelip, tabancayla ateş açan 5 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün sabah, Kilimli ilçesindeki özel maden ocağının önünde meydana geldi. Plakalarını söktükleri cip ve otomobille gelen 5 şüpheli, husumetlileri M.A.'nın sahibi olduğu maden ocağının önünde, tabancayla rastgele ateş ederek uzaklaştı. İhbar üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Maden ocağındaki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Polis, şüphelilerden D.K., M.B. ve S.Ç.'yi yakalayıp, gözaltına alındı.

Bu arada olay, maden ocağının güvenlik kamerasına yansıdı. Şüphelilerin otomobil ve ciple bölgeye gelip, ateş açtıkları görüldü.

Polis, diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Aytaç Öztürk - Güncel

Kilimli Maden Güncel Haberler

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