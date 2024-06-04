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Zonguldak'ta maden göçüğünde mahsur kalan işçilerden biri kurtarıldı

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Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi. Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Gelik Müessesesi'ne ait maden ocağında meydana gelen göçükte mahsur kalan iki işçiden biri kurtarıldı.

Gelik beldesindeki maden ocağının eksi 360 kotunda göçük meydana geldi. İşçilerden Tevfik Soy ve Harun Kara göçük altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma, itfaiye ve TTK tahlisiye ekipleri sevk edildi.

Madencilerden Soy göçük altından çıkarılırken, Kara'yı kurtarma çalışmaları sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Zonguldak Jandarma İtfaiye Kilimli Gelik Maden Yaşam Güncel Haberler

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