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Zonguldak'ta korna kavgasında iddiaya göre bekçi darbedildi, eski polis gözaltında

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Zonguldak'ta korna kavgasında iddiaya göre bekçi darbedildi, eski polis gözaltında
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Zonguldak'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüştü; iddiaya göre eski polis memuru, üniformalı çarşı ve mahalle bekçisini darbetti. Burnu çatlayan bekçi darp raporu aldı, gözaltına alınan eski polis adliyeye sevk edildi.

ZONGULDAK'ta çocuklarını okula bırakmaya gelen iki veli arasında korna çalma nedeniyle çıkan kavgada çarşı ve mahalle bekçisi Eren Ü. yaralandı. Eren Ü.'yü darbettiği iddia edilen eski polis memuru Kadir T. gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde Yayla Mahallesi Kadırga Caddesi'ndeki bir özel okulun önünde meydana geldi. Çocuklarını okula bırakmak için gelen eski polis memuru Kadir T. ile İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çarşı ve mahalle bekçisi olarak görev yapan Eren Ü. arasında korna çalma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü, Kadir T., üzerinde resmi bekçi üniforması olan Eren Ü.'yü darbetti. Çevredekiler kavgayı ayırırken, burnunun çatladığı öğrenilen Eren Ü., gittiği Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'nden darp raporu aldı.

Olayın ardından gözaltına alınan Kadir T., emniyetteki işlemlerinin ardından Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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