Zonguldak'ta Kıyma Makinesine Sıkışan Kişi Tedavi Altına Alındı
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde bir market çalışanının sağ kolu kıyma makinesine sıkıştı. Olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından kolu kurtarılamayan kişi hastaneye kaldırıldı ve ameliyata alındı.
Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde sağ kolu kıyma makinesine sıkışan kişi, tedaviye alındı.
Atatürk Caddesi'ndeki markette çalışan Mustafa Ç'nin (23) sağ kolu, kıyma makinesine sıkıştı.
Market çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmalarının ardından kolu makineden kurtarılamayan Mustafa Ç, makineyle sedyeye alındı.
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Mustafa Ç, ameliyata alındı.