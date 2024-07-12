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Zonguldak'ta Kıbrıs gazisi son yolculuğuna uğurlandı

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde hayatını kaybeden 72 yaşındaki Kıbrıs gazisi Yılmaz Kocasoy, askeri törenle son yolculuğuna uğurlandı. Kocasoy'un cenazesi, Devrek Merkez Yeni Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 72 yaşında hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi Yılmaz Kocasoy, askeri törenle Devrek'te son yolculuğuna uğurlandı.

Kentte tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren evli ve 5 çocuk babası Kocasoy'un Türk bayrağına sarılı naaşı, evinin önünde helallik alınmasının ardından Devrek Merkez Yeni Camisi'ne getirildi.

Kocasoy'un cenazesi, kılınan namazın ardından Ağalar Mahallesi'ndeki aile mezarlığında toprağa verildi.

Vali Osman Hacıbektaşoğlu ve protokol üyeleri, Kocasoy'un ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.

Kaynak: AA / Güncel

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