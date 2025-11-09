Haberler

Zonguldak'ta Kaybolan Kediye Yorgun Mermi İspatı

Güncelleme:
Kilimli ilçesinde kaybolduktan 2 ay sonra geri dönen sokak kedisinin patisine mermi isabet etti. Kedinin tedavisi için Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürüldü ve mermi ameliyatla çıkarıldı.

Kilimli ilçesinde, Seda Özkaya'nın baktığı sokak kedisi, yaklaşık 2 ay önce kayboldu. Önceki gün ortaya çıkan kedisinin patisinin üstüne basamadığını fark eden Özkaya, hayvanı tedavisi için Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne götürdü. Burada tedaviye alınan kediye röntgen çekilince patisinde mermi olduğu görüldü. Mermi, yapılan ameliyatla çıkarıldı.

Zonguldak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Rıza Akçay, "Röntgenlerini falan çektik. Sonuç olarak, ameliyatını yaptık. Ameliyat başarılı geçti. Eski sağlığına inşallah kavuşacak. Yorgun mermi isabet etmiş. Çekirdeği zaten üzerindeydi. Onun için diyoruz zaten yorgun mermi. Gerekeni yaptık" dedi.

'SAĞLIĞINA KAVUŞTU'

Seda Özkaya, "Kapıda bakıyorduk. 4 senedir bakıyorduk. 1,5- 2 aydır yoktu. 'Herhalde öldü' dedik. 2 gün önce diğer kedime yemek verirken bir baktım ki, bu geldi. Sevindim ama kolunun üstüne basamıyordu. Biz de 'herhalde kırık' dedik. Buraya geldik, baktık ki kurşun çıktı. Kırık, kemiği çıktı zannettik ama kurşun isabet etmiş. O şekilde tedavisi yapıldı. Şimdi biz bakacağız, çatımızda bakacağız. Çatıya yer ayarladık ona. Sağlığına kavuştu çok şükür. 15 gün sonra kontrole geleceğiz, inşallah. Yorgun mermiymiş, hiç öyle bir şey tahmin etmedik. Ama bizim mahallede zaten insanlar havaya atıyor. Saat kaç olursa olsun fark etmiyor. Büyük ihtimal onlardan isabet etti. Bunlara da bir tedbir gelmesi lazım bence" diye konuştu.

