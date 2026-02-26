Haberler

Zonguldak'ta yaylada mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesindeki Bölüklü Yaylası'nda kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Belediye başkanı, bölgeye gitmeden önce hava ve yol durumunu kontrol etmenin önemine vurgu yaptı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde çıktıkları yaylada kar yağışı nedeniyle mahsur kalan 2 kişi, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Gümeli beldesindeki Bölüklü Yaylası'nda meydana geldi. Araçlarıyla yaylaya çıkan 2 kişi, yoğun kar nedeniyle yolda mahsur kaldı. Mahsur kalanların yardım istemesi ile bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. İş makineleriyle yolu açan ekipler, mahsur kalan 2 kişiye ulaştı. Bölgeye gidecek olan kişilerin yol durumunu kontrol etmeleri gerektiğini ifade eden Gümeli Belediye Başkanı Aytaç Tosun, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bölüklü Yaylası'nda yoğun kar yağışı nedeniyle mahsur kalan vatandaşlarımız, ekiplerimizin özverili çalışmaları sonucu kurtarılmıştır. Yayla yollarına çıkmadan önce güncel hava ve yol durumunun mutlaka kontrol edilmesi gerekmektedir. Bölge genelinde telefon şebekelerinin çekmemesi, olası bir aksilikte yardım çağrılmasını zorlaştırmakta; dondurucu soğuklar ise ciddi bir hayati risk oluşturmaktadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
