Zonguldak'ta 185 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Zonguldak'ta 185 köy yolu kar nedeniyle kapandı
Güncelleme:
Zonguldak'ta 3 gündür devam eden kar yağışı nedeniyle 185 köy yolu ulaşıma kapandı. Ekipler, kapanan yolların açılması için çalışmalarına devam ediyor.

Kentte 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde toplam uzunluğu bin 841 kilometre olan 185 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açmak için karla mücadelesini sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
