Zonguldak'ta 185 köy yolu kar nedeniyle kapandı

Kentte 3 gündür aralıklarla kar yağışı etkili oluyor. Kent genelinde toplam uzunluğu bin 841 kilometre olan 185 köy yolu kar nedeniyle ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri köy yollarını açmak için karla mücadelesini sürdürüyor.