Zonguldak'ta 133 Köy Yolu Kar Nedeniyle Ulaşıma Kapandı

Güncelleme:
Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam uzunluğu 1365 kilometre olan 133 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik okulları tatil etti ve karla mücadele çalışmaları sürüyor.

Kentte gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı valilikten yapılan açıklamayla okullar tatil edildi. Kent merkezi güne, beyaz örtüyle uyandı. Sürücüler, araçlarını yola çıkarmakta ve karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için başlattığı çalışmasını sürdürdü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, motokuryelerin 13 Ocak itibarıyla 1 gün trafiğe çıkışı yasaklandı.

Öte yandan, toplam uzunluğu 1365 kilometre olan 133 köy yolu da kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için karla mücadelesi sürüyor.

