Haberler

Zonguldak kar altında; 133 köy yolu kapalı

Zonguldak kar altında; 133 köy yolu kapalı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle 133 köy yolu ulaşıma kapandı. Valilik okulları tatil etti ve yol açma çalışmalarına başlandı.

ZONGULDAK'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle toplam uzunluğu 1365 kilometre olan 133 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kentte gece saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Sabaha karşı valilikten yapılan açıklamayla okullar tatil edildi. Kent merkezi güne, beyaz örtüyle uyandı. Sürücüler, araçlarını yola çıkarmakta ve karla kaplı yollarda ilerlemekte güçlük çekti. Belediye ve Karayolları ekipleri yolları açık tutmak için başlattığı çalışmasını sürdürdü. Valilikten yapılan açıklamaya göre, motokuryelerin 13 Ocak itibarıyla 1 gün trafiğe çıkışı yasaklandı.

Öte yandan, toplam uzunluğu 1365 kilometre olan 133 köy yolu da kar nedeniyle kapandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin köy yollarını yeniden ulaşıma açmak için karla mücadelesi sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alındı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu gözaltına alındı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...

Bilal Erdoğan, eski milli futbolculara takıldı: Bizim takım...
MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor

81 ile yazı gönderildi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Sopayı kapıp tartıştığı şahsı eşi ve çocuğunun yanında darp etti

Sopayı kapıp eşi ve çocuğunun gözü önünde darp etti
Yaz tatili 1 aya, üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Hangi bölümlerde uygulanacağı da belli

Üniversite eğitimi 3 yıla iniyor! Uygulanacak bölümler de belli
Emeklilere müjde! Vatandaşlık maaşında detaylar ve takvim netleşiyor

Emeklilere müjde! Eve bir maaş daha girecek, detaylar netleşiyor
Satır satır yazdı! Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama

Arda'dan Real Madrid'in şoke eden kararı sonrası ilk açıklama