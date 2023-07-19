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Zonguldak'ta Kanser Hastası Maden İşçisi Hayatını Kaybetti

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Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğü'nde çalışan 39 yaşındaki maden işçisi Murat Ayyıldız, kanser hastalığına yenik düşerek hayatını kaybetti. Cenaze, Saraycık Köyü Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verilecek.

Zonguldak'ta maden işçisi Murat Ayyıldız, tedavi gördüğü kanser hastalığı sebebiyle hayatını kaybetti.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'na bağlı Karadon Müessesesi Gelik İşletme Müdürlüğü'nde çalışan 39 yaşındaki maden işçisi Murat Ayyıldız, bir süredir kanser hastalığı sebebiyle tedavi görüyordu. Ayyıldız, hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. GMİS Gelik Şubesi tarafından yapılan açıklamada, maden işçisinin cenazesinin 20 Temmuz Perşembe günü öğlen namazını müteakiben Beycuma beldesine bağlı Saraycık Köyü Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Türkiye Taşkömürü Kurumu Murat Ayyıldız Zonguldak Güncel Haberler

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