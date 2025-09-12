Belediyenin işlettiği kafeye 'eğlenmek için' zarar vermişler
Zonguldak'ta 4 genç, belediyeye ait kafeye ait masa ve oturaklara zarar verdi. Gece saatlerinde güvenlik kamerası tarafından kaydedilen olayın ardından yakalanan şüpheliler ifade verip serbest bırakıldı. Gençler verdikleri ifadede kafenin masa ve oturaklarına eğlenmek için zarar verdiklerini söyledi.
Zonguldak'ta gece saatlerinde belediyenin işlettiği kafeye ait masa ve oturaklara zarar veren 4 şüpheli kamera görüntülerinden tespit edilip yakalandı. 'Eğlenmek için yaptıklarını' söyleyen şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Zonguldak'ta yaşları 14 ila 16 arasında değişen 4 genç, Liman Caddesi'nde açık alanda bulunan Zonguldak Belediyesi'ne ait kafenin oturak ve masalara zarar verdi.
GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLERİ İLE YAKALANDILAR
Zaman zaman oturup dinlenen şüpheliler, yaklaşık 4 saat boyunca 'armut' olarak bilinen oturakların içlerini parçaladı, masaları kırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
EĞLENMEK İÇİN YAPMIŞLAR
İhbar üzerine polis ekipleri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerden kimlikleri tespit edilen B.Ç. (14), Ş.K. (16) ile kız çocukları S.N.B (15), Z.Z. (14) polis ekipleri tarafından yakalandı.
Çocuk Şube Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan çocukların eğlenmek için yaptıklarını söyledikleri öğrenildi. 4 çocuk, ifadelerinin ardından serbest bırakılırken haklarında 'kamu malına zarar verme' suçundan başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.