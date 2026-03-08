Zonguldak'ta kadın polisler, 8 Mart'ı görev başında karşıladı

Zonguldak'ta görev yapan emniyet personeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görevlerinin başında kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü mesai başında karşıladı.

Şehrin huzur ve güvenliği için sahada aktif rol alan kadın polisler, trafik denetimlerinden asayiş uygulamalarına kadar pek çok noktada görevlerini titizlikle sürdürdü.

Öte yandan kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün huzur ve güven içerisinde geçmesini sağladı.