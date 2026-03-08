Haberler

Zonguldak'ta kadın polisler, 8 Mart'ı görev başında karşıladı

Zonguldak'ta kadın polisler, 8 Mart'ı görev başında karşıladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta emniyet personeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görevlerinin başında kutlayarak, güvenliği sağlamak için koyu bir özveriyle çalıştılar.

Zonguldak'ta görev yapan emniyet personeli kadınlar, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü görevlerinin başında kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde görev yapan kadın personel, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü mesai başında karşıladı.

Şehrin huzur ve güvenliği için sahada aktif rol alan kadın polisler, trafik denetimlerinden asayiş uygulamalarına kadar pek çok noktada görevlerini titizlikle sürdürdü.

Öte yandan kadın polisler, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen yürüyüşün huzur ve güven içerisinde geçmesini sağladı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit

Bu savaş kolay kolay bitmeyecek gibi! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders

Putin'den ABD'nin önünde diz çöken Modi'ye tarihi ders
Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti

Eski sevgilisine gönderdiği paranın dekontunu paylaşıp isyan etti
Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu

Daha 16 yaşındaydı! Köpekten kaçarken canından oldu
Fatih Karagümrük'ü de yenemedi! Burak Yılmaz için çanlar çalıyor

''Kazanamazsak gerekeni yaparız'' demişti! İşte aldığı sonuç
Kremlin yanlışlıkla yayınladı! Putin'in hiç hoşuna gitmeyecek

Kremlin'i yakacak 30 saniyelik hata
Savaşı fırsat bildiler! Yunanistan'dan Türkiye'yi ayağa kaldıracak adım

Savaşı fırsat bildiler! Türkiye'yi ayağa kaldıracak küstah adım