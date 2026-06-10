Zonguldak'ta jandarma personeli kan bağışında bulundu
Zonguldak'ta Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli, Türk Kızılay işbirliğiyle kan bağışında bulundu. Kampanyaya yoğun katılım sağlandı.
Zonguldak'ta, Jandarma Genel Komutanlığının 187. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında jandarma personeli kan bağışında bulundu.
Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ile Türk Kızılay Kan Bağış Merkezi işbirliğinde gerçekleştirilen faaliyette, jandarma personelinin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.
Personelin, bağışla kan ihtiyacının karşılanmasına katkı sağladığı ifade edilen açıklamada, kampanyaya yoğun katılım gösterildiği aktarıldı.
Açıklamada, kampanyaya destek veren bağışçılara teşekkür edildi.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma