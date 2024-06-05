Zonguldak'ta İtfaiye Ekipleri Kadının Parmağına Sıkışan Yüzüğü Keserek Çıkardı

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir kadının parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekiplerince kesilerek çıkarıldı.

Parmağına yüzüğü sıkışan Suzan Ayan, Devrek Devlet Hastanesine başvurdu.

Ayan'ın parmağındaki yüzük, sağlık personelinin çabasına rağmen çıkarılamayınca itfaiye ekiplerinden yardım istendi.

Hastaneye gelen itfaiye ekipleri, yüzüğü spiral makinesiyle keserek çıkarttı.

Ayan da sağlık ve itfaiye ekiplerine teşekkür etti.