Zonguldak'ta istinat duvarının ayakta kalan bölümü de kendiliğinden çöktü

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ZONGULDAK'ta, 21 Ekim'de çöken binanın olduğu bölgede bulunan istinat duvarının kalan kısmı da kendiliğinden yıkıldı.

Meşrutiyet Mahallesi Kadırga Caddesi'nde 21 Ekim'de şiddetli yağışlar sonrası toprağın yumuşamasıyla bir binanın çökmesi sonucu Türkan Özhan hayatını kaybetti, Kenan Akçaharman yaralandı. Çökmenin yaşandığı bölgede tehlike devam ettiği için bugüne kadar 14 binadaki 134 dairede yaşayanlar tedbir amacıyla tahliye edildi. Olayın ardından zeminde yaşanan hareketlilik nedeniyle çevredeki binalar tahliye edilirken, cadde araç trafiğine kapatıldı. 7 Kasım'da çatlaklar oluşan ve öne doğru kaymaya başlayan istinat duvarının bir bölümü 11 Kasım'da kendiliğinden yıkıldı. Duvarın ayakta kalan kısmı da dün gece kendiliğinden çöktü. Yeni göçük ve kayma riskine karşı bölgede güvenlik önlemleri devam ediyor.

Zonguldak Belediyesi zabıta ve itfaiye ekipleri ile AFAD ekiplerinin bölgedeki bekleyişi sürüyor. Ekipler, istinat duvarının yıkılmasının ardından çevredeki binaların güvenliğine ve zemindeki hareketliliğe ilişkin gelişmeleri takip ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı