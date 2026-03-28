Zonguldak'ta işçi servisi ile otomobilin çarpıştığı kazada 12 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir işçi servisinin otomobille çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı. Olayda otomobil sürücüsü Tuncay K, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı ve sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde işçi servisi ile otomobilin çarpışması sonucu 12 kişi yaralandı.

Deli Hakkı köyü mevkisinde Ormanlı istikametinde seyreden Cengiz E. (40) idaresindeki 67 AFV 442 plakalı işçi servisi ile karşı yönden gelen Tuncay K. (42) yönetimindeki 67 AAG 568 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada işçi servisindeki 8 kişi ile otomobilde bulunan 4 kişi yaralandı.

Çarpışmanın etkisiyle otomobilde sıkışan sürücü Tuncay K, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarıldı.

Yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Tuncay K'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
