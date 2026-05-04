Zonguldak'ta heyelanda zarar gören elektrik hattı nedeniyle ulaşım aksadı

Güncelleme:
Zonguldak'ta etkili olan sağanak nedeniyle meydana gelen heyelanda elektrik hattı zarar gördü, kara yolunda ulaşım aksadı.

Karadeniz Ereğli-Zonguldak kara yolu Değirmenağzı Tünelleri çıkışında, kentte 3 gündür süren yağış nedeniyle yamaçtan kopan taş, kaya ve toprak ile ağaç parçaları yüksek gerilim hattına çarptı.

Elektrik tellerinin sarktığını gören sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve karayolları ekipleri sevk edildi.

Ekipler, yol güvenliğini sağlamak amacıyla kara yolunu yaklaşık 1 saat boyunca uzun araçların geçişine kapattı.

Tellerin kaldırılmasının ardından yol yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
