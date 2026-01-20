Zonguldak'ta heyelan; su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi

ZONGULDAK'ta heyelan sonucu su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta, dün kar sularının eriyip toprağın yumuşaması ile heyelan meydana geldi. Heyelanda ana su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Su ve elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahallede kesintiler yaşandı. Bölgede Afad, Zonguldak Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı. Bölgede oturan vatandaşların kendi almaları gereken önlemler, AFAD Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi. Ekipler, hasar gören alanda onarım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bölgeye yeniden elektrik ve suyun verilmesi planlanıyor.