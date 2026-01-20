Haberler

Zonguldak'ta heyelan; su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ın Mithatpaşa Mahallesi'nde meydana gelen heyelan sonucu su borusu patladı ve elektrik direkleri devrildi. Elektrik kesintileri yaşanırken, AFAD ve diğer ekipler bölgede onarım çalışmalarına başladı.

ZONGULDAK'ta heyelan sonucu su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Mithatpaşa Mahallesi'nde elektrik kesintileri yaşanırken, ekipler bölgede çalışmalarını sürdürüyor.

Mithatpaşa Mahallesi Karanfil Sokak'ta, dün kar sularının eriyip toprağın yumuşaması ile heyelan meydana geldi. Heyelanda ana su borusu patladı, elektrik direkleri devrildi. Su ve elektrik hatlarının zarar görmesi nedeniyle mahallede kesintiler yaşandı. Bölgede Afad, Zonguldak Belediyesi ve elektrik dağıtım şirketi ekipleri inceleme yaptı. Bölgede oturan vatandaşların kendi almaları gereken önlemler, AFAD Müdürlüğü tarafından tebliğ edildi. Ekipler, hasar gören alanda onarım çalışmalarına başladı. Çalışmaların ardından bölgeye yeniden elektrik ve suyun verilmesi planlanıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İletişim Başkanı Duran'dan bayrağımıza yapılan saldırıya sert tepki

Bayrağımıza yapılan saldırıya zehir zemberek tepki
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
Şara-Abdi zirvesinde konuşulanlar sızdı! Barrack'ı çıldırtan tavır: Bu yaptığın ahlaksızlık

Krize dönüşen görüşmenin detayları: Bu yaptığın ahlaksızlık
Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Annesinin fotoğrafını paylaştı, yorum bombardımanına tuttular
Bakan Fidan'dan Suriye mesajı: 18 Ocak mutabakatını destekliyoruz

SDG'nin son hamlesi Bakan Fidan'ı endişelendirdi
Batman'da dev yasa dışı bahis operasyonu: İşlem hacmi 125 milyon lira

Küçücük şehirde 125 milyon liralık dev operasyon
SGK'dan milyonlarca vatandaşı sevindirecek karar

SGK'dan milyonlarca vatandaşın cebini rahatlatacak adım
Bakanlıktan 'yoğun kar yağışı' ve 'fırtına' uyarısı

Bakanlıktan kritik uyarı: Kar ve fırtına yolda