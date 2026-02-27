Haberler

Zonguldak'ta heyelan; 3 ev etkilendi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Zonguldak'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev geçici olarak boşaltıldı, ancak daha sonra yapılan incelemelerde risk olmadığı belirlenerek evlere giriş izni verildi.

ZONGULDAK'ta meydana gelen heyelan nedeniyle 3 ev geçici olarak boşaltıldı. Daha sonra yapılan incelemelerde evlere yönelik risk olmadığı için yaşayanların binaya girişine izin verildi.

Sabah saatlerinde, Asma Mahallesi 95'inci Tulumba Sokak'ta ev ve iş yerlerinin bulunduğu noktada heyelan meydana geldi. Toprak yığını, binanın istinat duvarına aktı. İhbar üzerine bölgeye polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede heyelandan etkilenen 3 ev, ekipler tarafından tedbir amaçlı tahliye edildi. Heyelan olan bölgedeki dükkanlara da iş yeri sahibi ve müşterilerin girişine izin verilmedi. Ölen ya da yaralanan olmayan heyelanda, ekiplerin bina durumlarını değerlendirmesi sonucu tehlike olmaması sebebiyle evlere girişe izin verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı Ankara'da okunuyor

Abdullah Öcalan'ın yeni mesajı Ankara'da okunuyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Fener maçında satılan sosisliye bakın

Fener maçında satılan sosisliye bakın
Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Tuğçe Tayfur çileden çıktı

Nişantaşı'nın ortasında ihanet kavgası! Çileden çıktı
Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü

Dünya güne yeni bir savaşla uyandı! İşte her şeyi başlatan görüntü
Yeni dönem fena can yakacak! Bunları yapanların ehliyeti gidecek

Yeni dönem çok can yakar! Bunları yapanların ehliyeti gidecek
Juventus-Galatasaray maçının uzatma dakikalarında ayin yapıldı iddiası

Tartışma yaratan görüntü!
Mehmet Ali Erbil ile Gülseren Ceylan'ın boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti

Boşanma şartları ortaya çıktı! Bir madde dikkat çekti