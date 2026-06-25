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Alkol aldığı yakın arkadaşı bıçakladı; hastanede öldü

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Zonguldak'ta restoranda alkol alan iki arkadaş arasında 'hesap ödetme' nedeniyle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. Gökhan B., arkadaşı Arslan Arslanbaki'yi bıçaklayarak öldürdü ve adliyeye sevk edildi.

ADLİYEYE GETİRİLDİ

Zonguldak'ta yakın arkadaşı Arslan Arslanbaki'yi (40) bıçaklayarak öldüren Gökhan B., işlemleri sonrası adliyeye getirildi. Gökhan B. ile Arslanbaki'nin restoranda alkol aldıktan sonra tartıştıkları, tartışmanın 'hesap ödetme' nedeniyle çıktığı, ardından Gökhan B.'nin, arkadaşını bıçakladığı belirtildi.

Haber-Kamera: Ali Sencer ARSLAN-Öznur GÜNEŞ/ZONGULDAK,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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