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İcazet merasiminde mehter takımlı yürüyüş

İcazet merasiminde mehter takımlı yürüyüş
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Zonguldak Müftülüğü tarafından düzenlenen hafızlık icazet programı kapsamında mehter takımı eşliğinde yürüyüş yapıldı. 42'si kadın 77 hafız cübbeleriyle katıldı.

ZONGULDAK Müftülüğü tarafından hafızlık icazet programı kapsamında kent merkezinde mehter takımıyla yürüyüş yapıldı. Yürüyüşte icazet almaya hak kazanan 42'si kadın 77 hafız da yer aldı.

İl Müftülüğü Hafızlık İcazet programı kapsamında, mehter takımı eşliğinde yürüyüş düzenledi. Yürüyüşe; İl Müftü Yardımcısı Zeynal Abidin Çınar ile bazı protokol üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile hafızlar ve aileleri katıldı. Madenci Anıtı'ndan başlayan yürüyüş, valilik binası önünde son buldu. Kentte hafızlık belgesi almaya kazanan ve kendileri için icazet programı düzenlenen 42'si kadın 77 hafız da cübbeleriyle hazır bulundu. Mehter takımı yürüyüş boyunca çevredekilerden yoğun ilgi gördü. İstiklal Marşı okunan valilik binası önündeki program, dua edilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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