Zonguldak'ta hafif ticari aracın güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde D-010 kara yolunda seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarptı. Kaza sonucunda sürücü ve oğlu yaralandı.

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde hafif ticari aracın hastane girişindeki güvenlik kulübesine çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

D-010 kara yolunda seyreden S.A. (43) yönetimindeki 67 AFU 255 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak Esenköy Mahallesi Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi girişinde bulunan güvenlik kulübesine çarptı.

Kazada, sürücü S.A. ile araçta yolcu olarak bulunan oğlu T.B.A. (15) yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araç içerisinde sıkışan yaralılar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
