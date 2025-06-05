Zonguldak'ta Freni Arızalanan Minibüs Duvara Çarptı: 14 Yaralı
Zonguldak'ta freni arızalanan bir yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı, hayati tehlikeleri yok.
Zonguldak'ta freni arızalanan yolcu minibüsünün duvara çarpması sonucu 14 kişi yaralandı.
U.E'nin (61) kullandığı 67 M 0059 plakalı yolcu minibüsü, Mithatpaşa Mahallesi Celal Bayar Caddesi'nde freninin arızalanması sonucu duvara çarptı.
Kazada sürücü ile 13 kişi yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel