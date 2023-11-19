Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle karaya çarpan kuru yük gemisi ikiye bölündü

Zonguldak, şehri vuran fırtına nedeniyle kabusu yaşıyor. Rüzgarın etkisiyle sürüklenen kuru yük gemisi karaya çarparak ikiye bölünürken, kıyı şeridindeki dükkanlar ve parklar sular altında kaldı. 5 metreyi bulan dalgaların sürüklediği gemi için seferber olan ekipler, 13 mürettebatı tahliye etmeyi başardı.

Zonguldak'ta etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle zor anlar yaşanıyor. Rüzgarın etkisiyle karaya çarpan bir kuru yük gemisi ikiye bölünürken, kıyı şeridinde çok sayıda dükkan ve park sular altında kaldı. Öte yandan ekipler, ikiye bölünen gemideki 13 personeli başarıyla tahliye etti.

ZONGULDAK'TA FIRTINA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Zonguldak'ta uyarıları yapılan fırtına ve sağanak etkisini gösterdi. Kentte ağaçlar devrilirken, yollarda su birikintileri oluştu. Araçların üstüne, evlerin çatılarından kiremitler ve beton parçaları düştü.

LİMANDA 5 METREYİ BULAN DALGALAR MEYDANA GELDİ

Ereğli ilçesinde etkili olan fırtına nedeniyle limanda 5 metreyi bulan dalgalar meydana geldi. Ereğli ilçesinde de bir ağacın araçların üstüne devrildiği an cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Park halindeki bir araç ise çatıdan düşen parçalar nedeniyle hasar gördü.

KARAYA ÇARPAN KURU YÜK GEMİSİ İKİYE BÖLÜNDÜ

Öte yandan kuvvetli rüzgarın etkisiyle karaya çarpan bir kuru yük gemisi ikiye bölündü. Geminin çarpmasıyla çok sayıda dükkan ve park darmadağın olurken, ekipler gemideki 13 mürettebatı başarıyla tahliye etti.