Kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü: 1 ölü, 2 yaralı

Güncelleme:
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, çakıl taşıyan kamyonla çarpışan otomobil ikiye bölündü. Sürücü Volkan Ergin hayatını kaybetti, araçtaki iki kişi ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, çakıl taşıyan kamyonla çarpıştıktan sonra ikiye bölünen otomobilin sürücüsü Volkan Ergin (33) hayatını kaybetti, araçta bulunan 2 kişi de ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Zonguldak- Bartın yolunda Çaycuma ilçesi Kayıkçılar mevkisinde meydana geldi. R.A. (56) idaresindeki plakası öğrenilemeyen çakıl taşıyan kamyona, Volkan Ergin idaresindeki 78 YB 446 plakalı otomobil arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle otomobil ikiye bölündü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde otomobil sürücüsü Volkan Ergin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Araçta bulunan İlhan Ö. (36) ile Hakan T. (43) ağır yaralı olarak Çaycuma Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Volkan Ergin'in cansız bedeni ise hastanenin morguna kaldırıldı.

Ekipler, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA(Zonguldak),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
