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Zonguldak'ta Eski Eşine Bıçaklı Saldırı

Zonguldak'ta Eski Eşine Bıçaklı Saldırı
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Zonguldak'ta, Hüseyin Can Ş. eski eşi Elif E.'yi bıçakla yaralayarak kaçtı. Elif E. ve ablası hastaneye kaldırıldı, saldırgan ise polis tarafından yakalandı.

ZONGULDAK'ta, Hüseyin Can Ş., caddede karşılaştığı eski eşi Elif E.'yi (38) bıçakla yaraladı.

Olay, saat 16.00 sıralarında kentin en işlek caddesi olan Gazipaşa Caddesi'nde meydana geldi. Hüseyin Can Ş., eski eşi Elif E. ile yolda karşılaşınca taraflar arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Hüseyin Can Ş., yanındaki bıçakla Elif E.'yi karnından bıçakladı. Elif E.'nin ablası Ecem E. (42) de engel olmaya çalışırken, kolundan hafif yaralandı. Hüseyin Can Ş. kaçarken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibi gelene kadar çevredekiler yaralılara ilk müdahalede bulundu. Yaralı abla-kardeş sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hüseyin Can Ş. ise polis tarafından yakalanıp gözaltına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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