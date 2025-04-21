Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı! Gazze vurgusu dikkat çekti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa Francis için taziye mesajı
Sırrı Süreyya Önder'in tedavi gördüğü hastaneden yeni açıklama

Sırrı Süreyya Önder'den haber var: Çalışmayan kalbinin sağ kısmı...
14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurduğu bebeği çöpe attı

14 yaşındaki kız çocuğu, hastane tuvaletinde doğurup bebeği çöpe attı
Francis'in ardından Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Francis sonrası yeni Papa kim olacak? İşte öne çıkan 5 aday

Zonguldak'ta Eski Belediye Personeline Usulsüzlük Soruşturması: 10 Gözaltı

Zonguldak'ta Eski Belediye Personeline Usulsüzlük Soruşturması: 10 Gözaltı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Zonguldak'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik düzenlenen operasyonda 10 şüpheli gözaltına alındı. Soruşturma, usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma iddialarını kapsıyor.

ZONGULDAK'ta eski Devrek Belediyesi personeline yönelik usulsüzlük soruşturmasında gözaltına alınan 10 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 'Usulsüzlük, zimmete geçirme ve ihaleye fesat karıştırma' soruşturması kapsamında eski Devrek Belediyesi personeline yönelik operasyon düzenledi. Eski Belediye Başkanı Çetin Bozkurt, eski Başkan Yardımcısı R.K., eski Özel Kalem Müdürü R.K. eski Muhasebe ve Mali İşler Müdürü N.K.Ç., eski İnsan Kaynakları Müdürü T.U., eski Satın Alma personeli E.K., eski Mali İşler Müdür Vekili İ.K. ile eski tahsilat birimi personeli U.K. ile T.K. ve N.D. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Polis ekipleri, Devrek Adliyesi önünde yoğun güvenlik önlemleri aldı.

Haber-Kamera: Aytaç ÖZTÜRK/DEVREK(Zonguldak),

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.