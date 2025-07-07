Zonguldak'ta Eşi Tarafından Bıçaklanan Kadın Hayatını Kaybetti
Çaycuma ilçesinde yaşanan olayda, E.B. ile eşi Özlem B. arasında çıkan tartışma sonucunda Özlem B. bıçakla yaralandı ve hayatını kaybetti. Olayla ilgili olarak E.B. gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde eşi tarafından bıçaklanan kadın hayatını kaybetti.
Perşembe beldesi Keçecioğlu Mahallesi'nde yaşayan E.B. (41) ile eşi Özlem B. arasında (35) henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi sonucu E.B. bıçakla eşini yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Özlem B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.
Kadının cenazesi, Çaycuma Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli E.B'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel