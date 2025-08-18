Zonguldak'ta Emniyet ve Jandarma Ekiplerinden Başarılı Uygulamalar

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 11-17 Ağustos'ta kent genelinde yapılan uygulama ve faaliyetlere ilişkin veriler açıklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, aranan şahıslara yönelik yürütülen çalışmalarda, haklarında 0-5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 11, 5-10 yıl hapis cezası bulunan 6, 10 yıl üzeri hapis cezası bulunan 2 ile çeşitli nedenlerle ifadeye yönelik aranan 18 olmak üzere toplam 37 şüpheli yakalandı.

Ekiplerce gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 588 uygulamada, 19 bin 31 araç ve 17 bin 317 kişi kontrol edildi.

Kent genelinde ruhsatsız maden ocaklarına yönelik kontroller kapsamında yapılan 10 denetim ve 4 ihbar sonucu 2 maden ocağı imha edilirken, 9 metre profil ray, 1 adet havalandırma sistemi ve 4 ton kömür ele geçirildi.

Yapılan çalışmalarda 1'i kuru sıkı 4 tabanca ile 302 fişek, 8 yivli ve yivsiz tüfekle 47 fişek ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen 10 operasyonda 7 şüpheli tutuklandı.

Operasyonlarda, 1 kilo 718 gram sentetik uyuşturucu, 499,8 gram esrar, 114 kök kenevir bitkisi ile 15 sentetik ecza ve 96 tabanca fişeği ele geçirildi.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında düzenlenen denetimde ise 17 kişi sorgulanırken, 13 yabancı uyruklu şahıs kontrol edildi, 1 düzensiz göçmen yakalandı.