Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen
İhlas Haber Ajansı - Sertaç Özdemir - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen Zonguldak'ta kent semalarında görülen dolunay adeta görsel şölen oluşturdu.
Zonguldak'ta dolunay manzaralı görsel şölen
ZONGULDAK - Zonguldak'ta kent semalarında görülen dolunay adeta görsel şölen oluşturdu.
Zonguldak'ta kendisini gösteren dolunay kent semalarında görsel şölen sundu. Gökyüzünde parlaklığıyla göz kamaştıran dolunay, geceyi de gündüze çevirdi. Ortaya kartpostallık görüntüler çıkarken seyri doyumsuz manzara da izleyenleri mest etti.
İhlas Haber Ajansı / Sertaç Özdemir - Güncel