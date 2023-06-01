Zonguldak'ta Direksiyon Hakimiyetini Kaybeden Araç Takla Attı: 3 Yaralı

Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüje çıkarak takla attı: 3 yaralı

ZONGULDAK - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü yoldan çıkarak orta bankete çıkıp takla attı, 3 kişi yaralandı.

Kaza, ilçenin Kayıkçılar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Zonguldak istikametinden Çaycuma istikametine gitmekte olan Y.K. hakimiyetindeki 74 DF 672 plakalı Peugeot marka otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yoldan çıkarak orta refüjün kaldırımlarını sökerek sürüklendi ve ardından takla attı. Kazayı gören diğer sürücüler ve vatandaşlar yardıma koşarken 112 Acil Servisi arayarak yardım istedi. Olay yerine araçta sıkışan yolcular için Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yönlendirildi. Sürücü Y.K. ve araçta bulunan 2 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı. Yaralıların hastanede çalışan hemşireler olduğu bilinirken sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.