Zonguldak'ta 'Devrek'ten Gazze'ye' Konferansı Düzenlendi
Devrek Cumhuriyet Alanı'nda gerçekleştirilen konferansta, Gazze'deki insani kriz ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı. Konuşmacı Ayçin Kantoğlu, Filistin ve İsrail sorununun tarihsel arka planını anlattı ve katılımcıların sorularını yanıtladı.
Zonguldak'ta "Devrek'ten Gazze'ye" konferansı gerçekleştirildi.
Devrek Cumhuriyet Alanı'nda düzenlenen konferansta, Gazze'de yaşanan insani kriz ve bölgedeki güncel gelişmeler ele alındı.
Konferansa konuşmacı olarak katılan Ayçin Kantoğlu, Filistin ve İsrail sorununun tarihsel arka planından bahsederek, vatandaşların sorularını yanıtladı.
Devrek Belediye Başkanı Özcan Ulupınar, Kantoğlu'na teşekkür ederek Devrek Bastonu hediye etti.