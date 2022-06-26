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Zonguldak'ta dere taştı; caddeleri su bastı

Demirören Haber Ajansı - Ali Sencer Arslan - Güncel
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Zonguldak'ta dere taştı; caddeleri su bastı

ZONGULDAK'ta kısa süren kuvvetli yağışta Acılık Deresi taştı.

ZONGULDAK'ta kısa süren kuvvetli yağışta Acılık Deresi taştı. Çaydamar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkındaki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi, caddeler suyla doldu.

Kent merkezinde etkili olan sağanakta kent merkezinden limana akan Acılık Deresi'nde sular yükseldi. Taşan dere Çaydamar Mahallesi'ndeki yediemin otoparkının istimlak duvarını çökertti. Duvarın çökmesiyle küçük çaplı toprak kayması meydana gelirken park halindeki 1 TIR ve 1 otomobil dereye devrildi. Yıkılan duvarın yakınlarında bulunan araçlar ise çekici ile güvenli noktalara alındı. Akıntıyla taşınan taş ve ağaç parçaları dere kenarında bulunan Ahmet Taner Kışlalı Caddesi'ndeki yaya köprüsünde hasara sebep oldu, dereden taşan su caddeyi doldurdu. Ekipler çevrede güvenlik önlemi alırken, sürücüler göle dönen yolda  ilerlemekte güçlük çekti. Bazı iş yerleri su taşkınından etkilendi. Zonguldak Belediyesi önünde Acılık Deresi'nden geçmeye olanak sağlayan yaya köprüsü de ekiplerce şerit çekilerek kullanıma kapatıldı. Belediye hoparlörlerinden vatandaşlar olabilecek ani su baskını ve sele karşı uyarıldı. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.


Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

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