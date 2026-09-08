Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
ZONGULDAK’ta, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.
ZONGULDAK'ta, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.
Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı