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Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı

Zonguldak'ta denize girişler yasaklandı
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ZONGULDAK’ta, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.

ZONGULDAK'ta, olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de denize girmek valilik kararıyla yasaklandı.

Zonguldak Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte beklenen olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle 9 Eylül'de il genelinde denize girişlerin yasaklandığı bildirildi. Açıklamada, vatandaşların can güvenliği açısından yasağa uymalarının önem taşıdığı vurgulanarak, belirtilen tarihlerde denize girilmemesi istendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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